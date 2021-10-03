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“Обитель” и “Неугасимая лампада”

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Самарский писатель Евгений Ренкас сделал критический обзор книги Захара Прилепина "Обитель". По словам Евгения, одним из главных источников романа Прилепина "Обитель" послужила книга коллаборациониста Бориса Ширяева "Неугасимая лампада".



Тайм-коды:

00:00 – Точка отсчёта.
01:36 – Почему последнее время вокруг книги Захара Прилепина «Обитель» существует определённый ажиотаж.
03:33 – Краткое содержание романа «Обитель».
05:34 – О книгах Захара Прилепина и Гузель Яхиной. Личность Захара Прилепина.
09:15 – Почему Захар Прилепин написал роман «Обитель».
13:45 – Почему очерняют конкретный исторический период в истории СССР. Сталинское экономическое чудо.
17:03 – Гузель Яхина и «Эшелон на Самарканд». Кто виноват в главном литературном скандале 2021 года.
25:30 – Почему Прилепин взял за основу книгу предателя Бориса Ширяева.
29:39 – Как академик Лихачёв прятался от чекистов в поленнице.
33:10 – Владимир Познер и творчество писателя Евгения Водолазкина. Как страдали немцы на советской земле.
40:20 – О том, кто такой Борис Ширяев. Судьба коллаборациониста.
53:36 – Восхваление предателя Краснова и власовцев в творчестве Бориса Ширяева.

Плюс обзор серии "Красный песок" из сериала "Государственная Граница", где показана борьба чекистов и пограничников с бандитами в Средней Азии.



Серия весьма актуальная в свете текущих процессов происходящих в Средней Азии, в том числе реабилитации басмачей, прихода Талибана к власти в Афганистане и дальнейшей архаизации общественной жизни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7109164.html
Метки: басмачи, государственная граница, гулаг, кино, книги, Литература, предатели, прилепин, пропаганда, сериалы, средняя азия, ссср, ширяев
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