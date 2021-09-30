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Николай Смирнов про русско-шведскую войну 1656-1658 гг

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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jrk3x9h5Dwg
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