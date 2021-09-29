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«Кто сказал что меню у голодающих ленинградцев было однообразно?! Моему рациону позавидуют повара…

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Воспоминания блокадника- ленинградца про первый год жизни в кольце окружения. Краткая история блокады, её итоги и то, чем приходилось питаться в блокадном Ленинграде…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Когда началась блокада…
0:31 Кто остался в кольце окружения
0:55 Планы немецкого командования о судьбе Ленинграда
2:10 Чего добились немцы. Итоги блокады
3:24 Нормы выдачи продовольствия. Голод в Ленинграде
4:21 Качество хлеба и муки в блокадном Ленинграде
5:14 Что ели в блокаду… Рацион блокадника ленинградца

Другие истории про Ленинград:
Ужасы Ленинградского фронта. Как такое можно пережить?! Воспоминания о войне Часть 1 – https://youtu.be/R6BzrijCgQ8
Кошки которые спасали Ленинград – «Мяукающая Дивизия»  – https://youtu.be/Bc20eCtMiMg

"8 сентября 1941 года немецкие войска группы армий «Север» захватили город Шлиссельбург и взяли под свой контроль исток реки Невы. А это означало, что всякое сообщение Ленинграда со страной по суше было прервано. Окном во внешний мир оставалась только полоса берега Ладожского озера между Невой и финскими войсками, наступление которых было остановлено южнее Суванта-Ярви, на линии старой Советско- финской границы. Началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В кольце окружения оставалось большая часть солдат Ленинградского фронта – это примерно полмиллиона человек в составе четырёх армий, а так же всё население Ленинграда и его пригородов – это ещё около 3 миллионов граждан. И дальнейшей судьбе этих людей завидовать не станешь…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=shluP_mm2ek
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