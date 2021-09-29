Воспоминания блокадника- ленинградца про первый год жизни в кольце окружения. Краткая история блокады, её итоги и то, чем приходилось питаться в блокадном Ленинграде…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Когда началась блокада…

0:31 Кто остался в кольце окружения

0:55 Планы немецкого командования о судьбе Ленинграда

2:10 Чего добились немцы. Итоги блокады

3:24 Нормы выдачи продовольствия. Голод в Ленинграде

4:21 Качество хлеба и муки в блокадном Ленинграде

5:14 Что ели в блокаду… Рацион блокадника ленинградца

Другие истории про Ленинград:

Ужасы Ленинградского фронта. Как такое можно пережить?! Воспоминания о войне Часть 1 – https://youtu.be/R6BzrijCgQ8

Кошки которые спасали Ленинград – «Мяукающая Дивизия» – https://youtu.be/Bc20eCtMiMg

"8 сентября 1941 года немецкие войска группы армий «Север» захватили город Шлиссельбург и взяли под свой контроль исток реки Невы. А это означало, что всякое сообщение Ленинграда со страной по суше было прервано. Окном во внешний мир оставалась только полоса берега Ладожского озера между Невой и финскими войсками, наступление которых было остановлено южнее Суванта-Ярви, на линии старой Советско- финской границы. Началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В кольце окружения оставалось большая часть солдат Ленинградского фронта – это примерно полмиллиона человек в составе четырёх армий, а так же всё население Ленинграда и его пригородов – это ещё около 3 миллионов граждан. И дальнейшей судьбе этих людей завидовать не станешь…"