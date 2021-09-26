Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Меня терзают смутные сомнения – у Шпака куртка, у посла – медальон”. Е.Спицын и А.Караулов “Беседы

119 0

Опубликовано на канале Андрея Караулова 25 сентября 2021 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rjts4BLUK38
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
Русские мобильники пятидесятых - рядовая сенсация космической эры
Победа Трампа, или занимательная социология
Кредит 0-0-24 или как знатно пригорело
Россияне перестанут умирать от туберкулёза к 2021 году?
Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне. Том №1
ХПП - Хитрый План Путина. Часть 3. Итоги и перспективы 2016-17 года

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru