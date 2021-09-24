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1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 4

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1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 1
1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 2
1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 3

Ледокольное судно
Ледокольное судно

Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов»
Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов»

Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов».
Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов»

Астрономический пункт на мысе Неупокоева
Астрономический пункт на мысе Неупокоева

В путь на восток от мыса Неупокоева.
В путь на восток от мыса Неупокоева

Остановка в пути.
Остановка в пути

Лагерь у подножия горы.
Лагерь у подножия горы

Склоны гор.
Склоны гор

Склон горы
Склон горы

Дом на острове Домашний
Дом на острове Домашний

Продовольственный склад
Продовольственный склад

Хозяйственная постройка на базе
Хозяйственная постройка на базе

Въезд в пролив Шокальского с востока.
Въезд в пролив Шокальского с востока

Заснеженная равнина
Заснеженная равнина

Горное ущелье
Горное ущелье

Обнажение горных пород
Обнажение горных пород
Источник: https://humus.livejournal.com/7993116.html
Метки: история, Россия, фото, экспедиция
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