1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 4
1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 1
1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 2
1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева. Часть 3
Ледокольное судно
Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов»
Берега Северной Земли с борта ледокольного парохода «Русанов»
Астрономический пункт на мысе Неупокоева
В путь на восток от мыса Неупокоева
Остановка в пути
Лагерь у подножия горы
Склоны гор
Склон горы
Дом на острове Домашний
Продовольственный склад
Хозяйственная постройка на базе
Въезд в пролив Шокальского с востока
Заснеженная равнина
Горное ущелье
Обнажение горных пород