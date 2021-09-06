1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева
По словам Н.Н. Урванцева, это была последняя полярная экспедиция эпохи Нансена-Амундсена. в котором успех был достигнут благодаря человеческой выдержке и настойчивости в достижении цели с использованием минимальных технических и материальных ресурсов. Северная Земля – это архипелаг из четырех больших и множества меньших островов, расположенных в Северном Ледовитом океане, непосредственно к северу от мыса Челюскин, самой северной точки Сибири. Большая часть территории покрыта льдом и снегом. Архипелаг был впервые обнаружен только в 1913 году и не был исследован до тех пор, пока двухлетняя экспедиция Ушакова-Урванцева не нанесла на карту и не обследовала территорию.
01. Н.Н. Урванцев
02. Г.А. Ушаков
03. Дом-база экспедиции на острове Домашнем
04. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем
05. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем
06. Метеорогические приборы
07. Определение астрономического пункта
08. Сушка медвежьих шкур
09. Ездовые собаки
14. Упряжные собаки перед дорогой
17. Упряжные собаки
18. Чукотская нарта для езды цугом
19. Упряжка Г.А. Ушакова перед выездом
21. Упряжные собаки, занесенные снегом после пурги
23. Н.Н. Урванцев у знака астрономического пункта мысе Анучина