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1930-1932. Экспедиция по исследованию Северной Земли Ушакова-Урванцева

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По словам Н.Н. Урванцева, это была последняя полярная экспедиция эпохи Нансена-Амундсена. в котором успех был достигнут благодаря человеческой выдержке и настойчивости в достижении цели с использованием минимальных технических и материальных ресурсов. Северная Земля – это архипелаг из четырех больших и множества меньших островов, расположенных в Северном Ледовитом океане, непосредственно к северу от мыса Челюскин, самой северной точки Сибири. Большая часть территории покрыта льдом и снегом. Архипелаг был впервые обнаружен только в 1913 году и не был исследован до тех пор, пока двухлетняя экспедиция Ушакова-Урванцева не нанесла на карту и не обследовала территорию.

01. Н.Н. Урванцев.
01. Н.Н. Урванцев

02. Г.А. Ушаков
02. Г.А. Ушаков

03. Дом-база экспедиции на острове Домашнем
03. Дом-база экспедиции на острове Домашнем

04. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем.
04. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем

05. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем
05. Домик-будка для магнитных наблюдений на острове Домашнем

06. Метеорогические приборы
06. Метеорогические приборы

07. Определение астрономического пункта.
07. Определение астрономического пункта

08. Сушка медвежьих шкур
08. Сушка медвежьих шкур

09. Ездовая собака
09. Ездовые собаки

10. Ездовая собака

11. Ездовая собака

12. Ездовые собаки

13. Ездовые собаки

14. Упряжные собаки перед дорогой
14. Упряжные собаки перед дорогой

15. Упряжные собаки перед дорогой

16. Упряжные собаки перед дорогой

17. Упряжные собаки
17. Упряжные собаки

18. Чукотская нарта для езды цугом
18. Чукотская нарта для езды цугом

19. Упряжка Г.А. Ушакова перед выездом.
19. Упряжка Г.А. Ушакова перед выездом

20. Упряжка Г.А. Ушакова перед выездом

21. Упряжные собаки, занесенные снегом после пурги
21. Упряжные собаки, занесенные снегом после пурги

22. Упряжные собаки, занесенные снегом после пурги1

23. Н.Н. Урванцев у знака астрономического пункта мысе Анучина.
23. Н.Н. Урванцев у знака астрономического пункта мысе Анучина
Источник: https://humus.livejournal.com/7957892.html
Метки: история, Россия, фото, экспедиция
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