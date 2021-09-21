Президент РФ Владимир Путин заявил о преодолении экономического спада, который вызвала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, в ходе которого обсуждалось, в частности, планирование федерального бюджета на трёхлетний период.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили “в целом восстановилась” – сегодня можно уже сказать, что восстановилась. По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён», – сказал он.

Путин отметил, что индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6%. По его словам, позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объём вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

«Подчеркну ещё один очень важный результат, который был достигнут за последнее время. Был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек», – сказал президент, при этом признав, что «эта задача решена ещё не во всех регионах, остаётся высоким уровень безработицы также среди молодёжи, людей с ограничениями здоровья».

«Что хочу отметить: сейчас, на посткризисном этапе, нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей, – подчеркнул глава государства. – И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям».

В связи с этим Путин призвал тщательно проработать федеральный бюджет на ближайшие три года.

По материалам сайта Президента РФ