Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Путин: Россия преодолела вызванный пандемией экономический спад

73 0
Путин: Россия преодолела вызванный пандемией экономический спад

Президент РФ Владимир Путин заявил о преодолении экономического спада, который вызвала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, в ходе которого обсуждалось, в частности, планирование федерального бюджета на трёхлетний период.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы ещё говорили “в целом восстановилась” – сегодня можно уже сказать, что восстановилась. По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён», – сказал он.

Путин отметил, что индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы – плюс 5,6%. По его словам, позитивное настроение бизнеса, инвесторов показывает объём вложений в основной капитал: за первое полугодие он прибавил 7,3%  по сравнению с прошлогодними показателями.

«Подчеркну ещё один очень важный результат, который был достигнут за последнее время. Был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года. Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек», – сказал президент, при этом признав, что «эта задача решена ещё не во всех регионах, остаётся высоким уровень безработицы также среди молодёжи, людей с ограничениями здоровья».

«Что хочу отметить: сейчас, на посткризисном этапе, нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей, – подчеркнул глава государства. – И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям».

В связи с этим Путин призвал тщательно проработать федеральный бюджет на ближайшие три года.

По материалам сайта Президента РФ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_rossija_preodolela_vyzvannyj_pandemijej_ekonomicheskij_spad_540.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Правительство России на фоне ликвидации агитпункта капитализма
Светлана Лада-Русь. Народ России обманывают профессионально
Случится ли в России смена экономического курса ?
РОССИЯ СПАСАЕТ ПЛАНЕТУ ОТ ФАШИЗМА
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2015
Сергей Кара-Мурза. Миф об экономическом кризисе в СССР
Выборы — 2016: Итоги — монополия на власть и на госсодержание. Как распорядятся?
Концептуальный смысл личности Сталина в президентских выборах 2018.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru