Костры из научных и художественных произведений запылали еще два года назад, однако информация об этом появилась в прессе только сейчас. Особенно отличился школьный совет Провиденс, под управлением которого находятся около 30 учебных заведений на юго-западе канадской провинции Онтарио.

Под влиянием так называемых общественных активистов руководство школьного совета приняло решение об изъятии из школьных библиотек почти 5000 книг, в которых «не так, как нужно» упоминались коренные жители Америки. Под цензурой оказались как научно-исторические, так и детские художественные произведения — от биографии знаменитого мореплавателя Жака Картье, энциклопедии и печатных версий сценария фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» (чем он-то не угодил «правозащитникам»?) до комиксов о Тинтине, Астериксе и Счастливчике Люке.

«Это был жест примирения с коренными народами и демонстрация открытости по отношению к другим группам, представленным в школьном округе и обществе», — прокомментировала в СМИ действия округа его официальная представительница Лайн Коссетт.

При этом часть книг была демонстративно сожжена в рамках так называемой очистительной церемонии: их пеплом затем удобрили деревья. Данную идею подсказала некая Сюзи Кис, долгое время позиционировавшая себя, как представительница коренного населения Америки.

«Мы закопаем прах расизма, дискриминации и стереотипов в надежде, что вырастем в инклюзивной стране, где все смогут жить в достатке и безопасности», — говорилось в специальном видео, подготовленном для учащихся по итогам «акции».

Лайн Коссетт заявила, что правление округа сформировало для разбирательств с книгами специальный комитет, и «в нем приняли участие многие хранители знаний аборигенов и старейшины, с которыми консультировались на различных этапах, от концептуализации до оценки книг и инициативы по посадке деревьев».

Использование сожженных книг в качестве удобрения Коссетт тогда назвала «символичным» жестом. Сам проект получил название «Верни земле». Он, по мнению его координаторов, должен был не только продемонстрировать открытость и примирение, но и способствовать удалению из библиотек «негативных стереотипов» об индейцах и эскимосах. Место «устаревших» книг должна была занять «инклюзивная» и «позитивная» литература.

Однако все пошло не так, как того хотелось бы инициаторам акции. В 2021 году животрепещущие подробности мероприятия, напоминающего знаменитые нацистские действа 10 мая 1933 года, попали в прессу, в том числе, — иностранную. И, несмотря на царящий сегодня на Западе либеральный тоталитаризм, костры из книг были восприняты значительной частью общества как явный перегиб.

Более того, выяснилось, что Сюзи Кис, представлявшаяся индианкой, и даже сделавшая на этом неплохую карьеру (заняв пост председателя по вопросам коренных народов в Либеральной партии Канады), на самом деле таковой вовсе не является.

В конце концов, власти Канады поспешили откреститься от причастности к одиозной акции.

«Я никогда не выступал за сожжение книг», — заявил, оправдываясь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Процедура изъятия из библиотек очередных двухсот книг об индейцах была срочно остановлена. Резко изменилась и риторика Лайн Коссетт.

«Мы обескуражены и глубоко обеспокоены», — заявила она в интервью Toronto Sun. — Мы не знали, что Сюзи Кис не имеет статуса индейцев в соответствии с законом, и искренне верили в то, что у нас была возможность работать с опытным хранителем знаний коренных народов… Мы сожалеем, что не разобрались более тщательно, кто она такая… Школьный совет Провиденс искренне верил в заверения Кис относительно того, что она — коренная американка из конфедерации вбанаки и клана черепахи. Нас заверили, что Сюзи Кис — аборигенка. Мы прямо спросили ее об этом, она ответила, что так все и есть, и мы поверили ей на слово», — извинялась Лайн Коссетт.

По ее словам, школьный совет переосмыслил произошедшее, и обещает, что впредь такого больше не повторится. Однако журналисты саркастично замечают, что сжечь одну и ту же книгу два раза подряд и так не получится.

Показательно то, что если бы не варварская акция по демонстративному сожжению книг, и не наглая ложь «общественной активистки» относительно ее «индейского» статуса, массовое изъятие литературы из школьных библиотек никто бы скорее всего и не заметил.

Десятки взрослых людей, наделенных серьезной властью и обладающих научными степенями, всерьез решили, что детские комиксы и сценарий к «Аватару» — это угроза правам коренных народов. И это притом, что с правами индейцев в Канаде существуют куда более реальные проблемы. Например, десятки индейских племен в стране банально не имеют доступа к чистой питьевой воде, из-за чего их представители массово страдают от заболеваний кожи и желудочно-кишечного тракта. Джастин Трюдо обещал решить эту проблему еще в 2015 году, но воз и ныне там. А прошлогодние ограничения, связанные с пандемией, канадские власти использовали для того, чтобы не допустить протестов индейцев против строительства на их землях нефтепроводов. Бороться с комиксами, действительно, куда проще, чем потратить средства на альтернативные маршруты прокладки труб или обеспечение законных хозяев североамериканских земель обычной питьевой водой…

В целом же, абсурдный инцидент с изъятием и сожжением абсолютно невинных книг демонстрирует высочайший уровень запуганности и зашоренности западного общества. Любые обвинения в нарушении прав меньшинств, пусть даже самые нелепые, напрочь отключают у людей здравый смысл и связь с реальностью.





