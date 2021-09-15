В школах Германии считаются нормой уроки, разрушающие нравственность и калечащие психику детей. Евгений и Луиза Мартенс, у которых 12 детей (6 мальчиков и 6 девочек) выступили против принудительного «сексуального просвещения» детей, в чего результате подверглись нападкам со стороны властей и были вынуждены переехать из немецкого городка в российскую деревню. Как живётся многодетной немецкой семье в России? Что дают дети любящим родителям? Об этом и многом другом смотрите в этом видео.

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2:24 «Учебные фильмы в школе напоминали порно». Уроки сексуального просвещения в Германии.

7:30 Посадили в тюрьму за запрет посещения развращающих уроков.

9:50 Ирина Николаевна Медведева о знакомстве с Евгением Мартенс.

11:42 0тец Николай о семье Мартенс.

15:05 Развращение с детского сада. Переезд с русскую деревню.

19:50 Последняя капля терпения жизни в Германии.

22:19 Школьный психолог – мужчина в женской юбке. О жизни в Швейцарии.

24:17 Технологии уничтожения населения 21 века.

26:21 «Каждая клеточка в теле живет для всего организма». Философия счастливой многодетной семьи.

32:18 Каково вести сельское хозяйство после городской жизни? Тяготы переезда.

38:50 Молитва перед едой.

39:08 Дети укрепляют семью. На что даются семейные конфликты?

41:19 Немцы и русские – братья. Кто разделил единый народ?

46:17 «Не купи двора, купи соседа!» Как люди воспринимают семью с 12 детьми?

49:47 Плюс российского образования перед германским.

52:54 Передача благотворительных средств семье.

55:46 «В Германии на Россию смотрят с надеждой!»

59:22 «Сшила сёстрам платья, а братьям-шорты!» Быт семьи.

1:02:32 За что Евгений и Луиза ценят друг друга…

Семья Евгения и Луизы Мартенсов:

Стали известны из-за отказа от принудительного «сексуального просвещения» детей в начальных классах Германии. В октябре 2016 года они написали заявление на участие в программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и 18 декабря переехали на постоянное место жительства в Россию.

Ирина Яковлевна Медведева:

Клинический психолог, член союза писателей и главный научный сотрудник института детства Российского Детского Фонда. Директор общественной организации «Институт демографической безопасности», вице-президент и соучредитель «Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку», сопредседатель «Международного общества артпедагогов и арттерапевтов».

Александр Евгеньевич Усанин:

- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

- Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир"

- Учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира",

- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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