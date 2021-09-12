Главная » Видео, История, Творчество

Высокопроизводительные свеклоуборочные машины, 197x

79 0

Фильм рассказывает про новые машины для уборки свеклы КС-6 и РКС-6.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_wmdwgV6ypI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Санкции разогнали метаболизм российского агросектора
На российском рынке труда сложилась очень странная ситуация
Путину правительство нравится
Путин поспорил с Путиным: почему президент изменил свое решение, касающееся пенсионного возраста
Турбулентность: кто за неё в ответе?
Мельниченко о новых кулаках и немецкой отраве для села.
НЕ литьё!! Невероятные технологии прошлого....
Спасибо А. Малахову - всё разложил по полочкам

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru