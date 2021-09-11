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Эстас Тонне: музыка ведущая ввысь

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Интервью со всемирно известным гитаристом-виртуозом Эстасом Тонне (Estas Tonne), в котором он рассказывает о своей жизненной философии, о связи с Богом, о том, что помогает ему создавать музыкальные шедевры.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

2:45 «Я не могу сказать, что это мои произведения». Estas Tonne о своих песнях и философии жизни.
7:41 Вегетарианец 17 лет. О чистом питании.
11:15 «Я могу делать только то, что чувствуется в моем сердце». Каково быть божественным проводником?
23:53 Понятие Бога. «Я стал верующим в одну ночь…»
32:25 Главное недостающее качество человека. 3 Типа наслаждений. Высшая задача человека.
39:44 «Мы – клеточки одного целого». Отношение Estasа к смерти.
43:38 История похищения президента инопланетянами. Почему человечество не готово к контакту с другими цивилизациями?
52:07 Ключ к объединению человечества.
57:08 Музыкальная композиция «The song of the golden dragon» (Песнь золотого дракона)

Estas Tonne:
Гитарист-виртуоз, современный трубадур. Регулярно выступает на многих международных фестивалях, таких как «Buskers Festival Stadtspektakel», «Aufgetischt Festival», «No Mind Festival», «International Summer Music Festival», «Venue for Revival», «Culture and Personal Development», «International Summer Concerts», «Gara Vasara Festival» и многих других.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-mtHxSe90Fk
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