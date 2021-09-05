Проект “Старгейт”. Как Холодная война вторглась в тонкий мир
В 1972 году разведывательное управление минобороны США выпустило отчет, в котором утверждалось, что в СССР активно исследуют способности экстрасенсов и парапсихологов. Речь шла о запоминании огромных массивов данных, возможности приобретать власть над людьми с помощью гипноза, способности читать и изменять мысли людей, скрывать при помощи внушения от чужих глаз живую силу и технику, оборонительные сооружения и т. п. В качестве зеркальной меры, минобороны США запустило секретный проект под названием «Старгейт», так холодная война вторглась в тонкий мир. Мы провели собственное расследование итоги которого представляем вашему вниманию, а помогает нам в этом наш гость, журналист, издатель, исследователь глубинной политики Дмитрий Зеленцов.