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Проект “Старгейт”. Как Холодная война вторглась в тонкий мир

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В 1972 году разведывательное управление минобороны США выпустило отчет, в котором утверждалось, что в СССР активно исследуют способности экстрасенсов и парапсихологов. Речь шла о запоминании огромных массивов данных, возможности приобретать власть над людьми с помощью гипноза, способности читать и изменять мысли людей, скрывать при помощи внушения от чужих глаз живую силу и технику, оборонительные сооружения и т. п. В качестве зеркальной меры, минобороны США запустило секретный проект под названием «Старгейт», так холодная война вторглась в тонкий мир. Мы провели собственное расследование итоги которого представляем вашему вниманию, а помогает нам в этом наш гость, журналист, издатель, исследователь глубинной политики Дмитрий Зеленцов.

Полное видео смотрите по ссылке: https://nday.club/video/7mf5t1vCBvxCf…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JKtEFOcgOjo
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