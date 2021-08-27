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#БИП Пучков (Гоблин) про национализм и русофобию в постсоветских странах и про то, как ломали СССР

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Sputnik на русском: https://www.youtube.com/channel/UCE8L…

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/bip.mp3
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YD4IK7QrsSA
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