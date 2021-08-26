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Паралимпиец о курении за 30 секунд

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"В 2009 году я сорвался со скалы, в результате чего потерял обе ноги. Это был несчастный случай. К счастью, я остался жив, и после этого жизнь приобрела для меня ещё большую ценность. Но, к сожалению, я вижу, как тысячи и тысячи людей сами убивают себя курением, теряют здоровье, попадают под нож хирурга. После того падения я нашел в себе силы встать на ноги. Сейчас я отец двоих детей и член Паралимпийской сборной России.
Уверен, у вас тоже хватит силы воли побороть свою зависимость и начать новую жизнь, свободную от курения".
Узнай больше на http://общее-дело.рф

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vM6W_o7Rirw
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