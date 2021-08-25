В эфире вы узнаете об уникальной программе избавления от различных видов зависимостей "7 верст не крюк". В основе программы лежат коды русских народных сказок и основы народной психологии. Русские сказки не только передавали житейскую мудрость из поколения в поколения, но они выполняли еще важнейшую мировоззренческую функцию: рассказывали, как устроен мир, о пути и предназначении человека на нашей планете.

Русские сказки и сейчас помогают людям вспомнить себя настоящих, найти корешок (причину) своей зависимости и научиться жить счастливо.

Участники эфира:

Нагаева Екатерина, практикующий детский и семейный психолог.

Крымцева Ольга, семейный психолог.

Ведущая – Елена Андреева.

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