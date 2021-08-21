Лица Советской эпохи. Часть 438. Из архива журнала «Огонек». Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 438. Из архива журнала «Огонек». Часть 1
1950. Право на труд. На Московском тормозном заводе имени Л.М. Кагановича выпускается «стахановский календарь». Бальтерманц Д.Н.”
1953. Говорит школьный радиоузел. Фридлянд С.О.
1953. Кристина Поплавская на занятиях в музыкальной школе при госконсерватории. Занятия проводит педагог доцент Григорий Ильич Шершевский. Савин М.И.”
1953. Смотр молодых исполнителей в Белорусском драматическом театре им. Янки Купалы. Савин М.И.
1953. Средневолжский станкостроительный завод. Токарь-новатор В.А. Колесов со своей внучкой. Фридлянд С.О.
1955. Биолого-почвенный факультет МГУ. На занятиях на большом практикуме на кафедре физиологии животных студентки 4-го курса Светлана Никитина и Оля Поликарпова (справа). Умнов Е.П.
1955. Бухта незабываемых дней. Пестовское водохранилище. Палаточный лагерь школьников 46-й московской школы. Совет лагеря. Тиханов Е.
1956. Мать В.З. Босова с четырьмя близнецами. Рюмкин Я.И.
1957. В детских яслях Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Джейранов В.
1958. Темиртау. На строительстве Казахского металлургического завода. Ухтомский Д.
1958. Металлургический завод им. Ильича. Передовые строители доменной печи «Ждановская-комсомольская». Козловский Н.Ф.
1959. Комбинат «Трехгорная мануфактура». В ассортиментном кабинете художница И. Годунова демонстрирует платье из ткани нового рисунка. Фридлянд С.О.
1959. Кустанайская область. Соколовский карьер. Крановщица Л. Евсюкова. Тарасевич В.С.
1960. Бригадир вальцовщиков Верх-Исетского металлургического завода Н.С. Черных. Бальтерманц Д.Н.
1961. Отдых в Серебряном Бору. Бочинин А.Н.
1961. Трудящиеся на Красной площади встречают Юрия Алексеевича Гагарина. 14 апреля
1961. Члены ученической бригады колхоза «Россия» Виктор Момотов и Люба Киблицкая на отдыхе в Сочи. Начинкин М.
1962. В селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках. Начинкин М.
1963. В зале «Космос» Государственного политехнического музея в Москве. Макаров Г.
1963. Советский певец Муслим Магомаев. Бородулин Л.А.
1964. Праздничная первомайская Москва. Ухтомский Д.
1965. Львовский телевизионный завод. Монтажница Татьяна Емельянова, комсомолка, ученица 11 класса школы рабочей молодежи и Игорь Строев ‒ старший мастер смены сборки телевизоров, студент 2-го курса заочного политехнического института. Бальтерманц Д.Н.