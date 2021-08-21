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Лица Советской эпохи. Часть 438. Из архива журнала «Огонек». Часть 2

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Лица Советской эпохи. Часть 438. Из архива журнала «Огонек». Часть 1

1950. Право на труд. На Московском тормозном заводе имени Л.М. Кагановича выпускается «стахановский календарь». Бальтерманц Д.Н.
1950. Право на труд. На Московском тормозном заводе имени Л.М. Кагановича выпускается «стахановский календарь». Бальтерманц Д.Н.”

1953. Говорит школьный радиоузел. Фридлянд С.О.
1953. Говорит школьный радиоузел. Фридлянд С.О.

1953. Кристина Поплавская на занятиях в музыкальной школе при госконсерватории. Занятия проводит педагог доцент Григорий Ильич Шершевский. Савин М.И.
1953. Кристина Поплавская на занятиях в музыкальной школе при госконсерватории. Занятия проводит педагог доцент Григорий Ильич Шершевский. Савин М.И.”

1953. Смотр молодых исполнителей в Белорусском драматическом театре им. Янки Купалы. Савин М.И.
1953. Смотр молодых исполнителей в Белорусском драматическом театре им. Янки Купалы. Савин М.И.

1953. Средневолжский станкостроительный завод. Токарь-новатор В.А. Колесов со своей внучкой. Фридлянд С.О.
1953. Средневолжский станкостроительный завод. Токарь-новатор В.А. Колесов со своей внучкой. Фридлянд С.О.

1955. Биолого-почвенный факультет МГУ. На занятиях на большом практикуме на кафедре физиологии животных студентки 4-го курса Светлана Никитина и Оля Поликарпова (справа). Умнов Е.П.
1955. Биолого-почвенный факультет МГУ. На занятиях на большом практикуме на кафедре физиологии животных студентки 4-го курса Светлана Никитина и Оля Поликарпова (справа). Умнов Е.П.

1955. Бухта незабываемых дней. Пестовское водохранилище. Палаточный лагерь школьников 46-й московской школы. Совет лагеря. Тиханов Е.
1955. Бухта незабываемых дней. Пестовское водохранилище. Палаточный лагерь школьников 46-й московской школы. Совет лагеря. Тиханов Е.

1956. Мать В.З. Босова с четырьмя близнецами. Рюмкин Я.И.
1956. Мать В.З. Босова с четырьмя близнецами. Рюмкин Я.И.

1957. В детских яслях Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Джейранов В.
1957. В детских яслях Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Джейранов В.

1958. Темиртау. На строительстве Казахского металлургического завода. Ухтомский Д.
1958. Темиртау. На строительстве Казахского металлургического завода. Ухтомский Д.

1958. Металлургический завод им. Ильича. Передовые строители доменной печи «Ждановская-комсомольская». Козловский Н.Ф.
1958. Металлургический завод им. Ильича. Передовые строители доменной печи «Ждановская-комсомольская». Козловский Н.Ф.

1959. Комбинат «Трехгорная мануфактура». В ассортиментном кабинете художница И. Годунова демонстрирует платье из ткани нового рисунка. Фридлянд С.О.
1959. Комбинат «Трехгорная мануфактура». В ассортиментном кабинете художница И. Годунова демонстрирует платье из ткани нового рисунка. Фридлянд С.О.

1959. Кустанайская область. Соколовский карьер. Крановщица Л. Евсюкова. Тарасевич В.С.
1959. Кустанайская область. Соколовский карьер. Крановщица Л. Евсюкова. Тарасевич В.С.

1960. Бригадир вальцовщиков Верх-Исетского металлургического завода Н.С. Черных. Бальтерманц Д.Н.
1960. Бригадир вальцовщиков Верх-Исетского металлургического завода Н.С. Черных. Бальтерманц Д.Н.

1961. Отдых в Серебряном Бору. Бочинин А.Н.
1961. Отдых в Серебряном Бору. Бочинин А.Н.

1961. Трудящиеся на Красной площади встречают Юрия Алексеевича Гагарина. 14 апреля
1961. Трудящиеся на Красной площади встречают Юрия Алексеевича Гагарина. 14 апреля

1961. Члены ученической бригады колхоза «Россия» Виктор Момотов и Люба Киблицкая на отдыхе в Сочи. Начинкин М.
1961. Члены ученической бригады колхоза «Россия» Виктор Момотов и Люба Киблицкая на отдыхе в Сочи. Начинкин М.

1962. В селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках. Начинкин М.
1962. В селе совхоза «Гутовский» в воскресные дни устраивают массовые катания на салазках. Начинкин М.

1963. В зале «Космос» Государственного политехнического музея в Москве. Макаров Г.
1963. В зале «Космос» Государственного политехнического музея в Москве. Макаров Г.

1963. Советский певец Муслим Магомаев. Бородулин Л.А.
1963. Советский певец Муслим Магомаев. Бородулин Л.А.

1964. Праздничная первомайская Москва. Ухтомский Д.
1964. Праздничная первомайская Москва. Ухтомский Д.

1965. Львовский телевизионный завод. Монтажница Татьяна Емельянова, комсомолка, ученица 11 класса школы рабочей молодежи и Игорь Строев
1965. Львовский телевизионный завод. Монтажница Татьяна Емельянова, комсомолка, ученица 11 класса школы рабочей молодежи и Игорь Строев ‒ старший мастер смены сборки телевизоров, студент 2-го курса заочного политехнического института. Бальтерманц Д.Н.
Источник: https://humus.livejournal.com/7937159.html
Метки: история, Россия, фото
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