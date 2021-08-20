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Лица Советской эпохи. Часть 438. Из архива журнала «Огонек». Часть 1

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1946. Иосиф Виссарионович Сталин принимает цветы от московских школьников на Всесоюзном параде физкультурников. Красная площадь.
1946. Иосиф Виссарионович Сталин принимает цветы от московских школьников на Всесоюзном параде физкультурников. Красная площадь

1950. Санаторий «Михайловское» Министерства угольной промышленности СССР. Фридлянд С.О.
1950. Санаторий «Михайловское» Министерства угольной промышленности СССР. Фридлянд С.О.

1951. Первая работа шестилетней Марины Щербачевой. Семьянов В.
1951. Первая работа шестилетней Марины Щербачевой. Семьянов В.

1952. В честь XIX съезда партии. Комсомолка Клавдия Петрова слесарь-сборщица свердловского завода «Энергоремтрест». Добронравов Ю.
1952. В честь XIX съезда партии. Комсомолка Клавдия Петрова слесарь-сборщица свердловского завода «Энергоремтрест». Добронравов Ю.

1953. «Нам хорошо живется». Детсад №1 машиностроительного завода «Арсенал» Печерского района Киева. В игровом уголке младшая группа. Козловский Н.Ф.
1953. «Нам хорошо живется». Детсад №1 машиностроительного завода «Арсенал» Печерского района Киева. В игровом уголке младшая группа. Козловский Н.Ф.

1953. «Нам хорошо живется». Детсад №1 машиностроительного завода «Арсенал» Печерского района Киева. В умывальной комнате. На первом плане Тамара Кривицкая. Козловский Н.Ф.
1953. «Нам хорошо живется». Детсад №1 машиностроительного завода «Арсенал» Печерского района Киева. В умывальной комнате. На первом плане Тамара Кривицкая. Козловский Н.Ф.

1953. Работницы-стахановки Ивановской выходной базы Антонина Марфина (справа) и Александра Морозова за упаковкой стеллаж. Рюмкин Я.И.
1953. Работницы-стахановки Ивановской выходной базы Антонина Марфина (справа) и Александра Морозова за упаковкой стеллаж. Рюмкин Я.И.

1953. Тонкосуконный комбинат. Отделочный цех. Старший мастер цеха Евдокия Андреевна Строгова показывает готовое сукно стахановке ткачихе Ирине Александровне Вашкевич и прядильщице Надежде Ио
1953. Тонкосуконный комбинат. Отделочный цех. Старший мастер цеха Евдокия Андреевна Строгова показывает готовое сукно стахановке ткачихе Ирине Александровне Вашкевич и прядильщице Надежде Иосифовне Мазневой. Савин М.И.

1953. Ученицы приносят изготовленные ими наглядные пособия для кабинета биологии. Фридлянд С.О.
1953. Ученицы приносят изготовленные ими наглядные пособия для кабинета биологии. Фридлянд С.О.

1955. Охотники и лыжники в новом зерносовхозе. Галкин М.
1955. Охотники и лыжники в новом зерносовхозе. Галкин М.

1957. Семья Ханыниных авиатор Геннадий Васильевич, жена Бэла Махмудовна, сын Сергей и дочь Галя. Тарасевич В.С.
1957. Семья Ханыниных авиатор Геннадий Васильевич, жена Бэла Махмудовна, сын Сергей и дочь Галя. Тарасевич В.С.

1960. Юные читатели. Станица Вешенская. Рюмкин Я.И.
1960. Юные читатели. Станица Вешенская. Рюмкин Я.И.

1961. Астраханский рыбоконсервный завод. Антонина Евстигнеева ‒ передовая работница. Бочинин А.Н.
1961. Астраханский рыбоконсервный завод. Антонина Евстигнеева ‒ передовая работница. Бочинин А.Н.

1961. Бортпроводница Тамара Бейсенова. Тарасевич В.С.
1961. Бортпроводница Тамара Бейсенова. Тарасевич В.С.

1962. Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин дома с женой Валентиной. Рюмкин Я.И.
1962. Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин дома с женой Валентиной. Рюмкин Я.И.

1967. В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Тункель И.Р., Ухтомский Д.
1967. В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта. Тункель И.Р., Ухтомский Д.

1967. Свадьба Ольги Бурдейко и Андрея Гарвиша. Козловский Н.Ф.
1967. Свадьба Ольги Бурдейко и Андрея Гарвиша. Козловский Н.Ф.

1970-е. Первомайская демонстрация в Москве на Красной площади
1970-е. Первомайская демонстрация в Москве на Красной площади

1971. Двое. Валентина Лошакова и Николай Смертин из колхоза «Путь Ленина». Бородулин Л.А.
1971. Двое. Валентина Лошакова и Николай Смертин из колхоза «Путь Ленина». Бородулин Л.А.

1973.Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом вина. Бальтерманц Д.Н.
1973. Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом вина. Бальтерманц Д.Н.
Источник: https://humus.livejournal.com/7935575.html
Метки: история, Россия, фото
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