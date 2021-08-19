Исполняется 30 лет со времени распада Союзного государства, состоявшего после так называемого путча ГКЧП. Также в августе исполнилось 107 лет с начала Первой мировой войны, переросшей в распад Российской империи. Огромные жертвы, духовный и материальный упадок, который был вызван развалом нашей Родины, заставляет нас еще раз задуматься о ценности единства Русского мира.

Когда-то Гитлер желал понизить рождаемость на оккупированных землях славян. Для этого он, среди прочего, планировал, чтобы СМИ все время рассказывали русским, как дорого и хлопотно содержать детей, как хорошо и комфортно жить без них.

А теперь у нас запущена информационная кампания насчет того, как дорого содержать империю, и как хорошо обходиться без нее.

Причем эта кампания нередко проводится и как бы с патриотических позиций: «Россия-никому-ничего-не-должна!». «Если-вмешаемся-в-чужие дела-то-наши-мальчики-будут-умирать», – и тому подобные манипулятивные слоганы. Также кукловоды пытаются внушить нам, как страшно дорого, мол, будет стоить поддержка русских сил в том же Казахстане, Закавказье, на Украине и т.д. Особенно забавно упоминание манипуляторами Украины, поскольку после Майдана РФ вынужденно потратила на строительство обходных коммуникаций, на обустройство усиленной границы и на многое другое такие чудовищные триллионы, что их десятой доли хватило бы для предотвращения Майдана и для постепенной интеграции Украины с Россией. И полно людей, увы, погибло, в том числе – граждан РФ, и конца-края мясорубке не видно. И это не говоря о том, что де факто оккупированная Украина стала настоящим тараном НАТО против России, что несет серьезную угрозу нашим южным границам.

Однако есть еще одна страшилка, которой манипуляторы «с патриотических позиций» пытаются ужаснуть русских – это тема миграции. Что, мол, если мы возродим империю, то к нам сразу же повалят мигранты, да еще намного более массово, чем прежде.

Вот что написал один мой знакомый в ФБ:

«Замечено: больше всего тоскуют по развалу империи те граждане, которые при виде среднеазиатского гастарбайтера шипят и ругаются, мол, понаехали, рабочие места заняли, детей с собой понавезли, русскую речь во дворах не слышно… И тут же: ах, империю развалили, гады, как хорошо было».

Ответ на провокацию прост:

«Если бы не было распада, то азиаты и не рвались бы так в европейскую Россию. В Российской империи (РИ) азиаты обычно жили в своих землях, входивших в состав государства. При этом, как известно, мигранты, оторванные от родной почвы и родовых связей, очень часто становятся преступниками, наркоманами, пьяницами. И несут горе и себе, и окружающим. Поэтому каждому лучше жить на своей земле.

К тому же добрая половина Средней Азии – это русские южносибирские земли, где до коммунистов никаких среднеазиатов не проживало, а жили почти исключительно русские крестьяне да казаки.

И, кстати, при царях остальная часть Средней Азии, где среднеазиаты присутствовали, успешно заселялась русскими, процент коих там от года к году повышался. Что и не мудрено, так как рождаемость у русских при империи была гораздо выше, чем у нерусских в целом и у среднеазиатов в частности.

Это при коммунистах, которые занялись дехристианизацией, разрешили аборты и крайне облегчили процесс разводов, все стало ровным счетом наоборот. Со времен революции доля русских в стране (не говоря уж о Средней Азии) начала не повышаться, как это было до революции, но быстро снижаться, пока на момент краха СССР не упала с 70% до 50%.

Кстати, то же можно и о Северном Кавказе сказать – по крайней мере, около половины тех территорий, где сейчас благодаря коммунистам и советской власти располагаются национальные республики, до революции занимались почти исключительно русскими, горцы жили почти исключительно в горах».

Тогда «русско-патриотический» враг империи написал: «В РИ самолёты ещё не летали и железных дорог было меньше. Только и всего. Вопрос чисто транспортный».

Мой ответ:

«Транспорта уже было более чем достаточно, и Транссиб заработал, и самолеты уже летали вовсю, и пароходы с автомобилями ходили. Транспортная инфраструктура Российской империи позволила даже провести массовое переселение русских крестьян в Сибирь и на Дальний Восток, причем они смогли увезти туда даже свой скот и имущество в специальных «столыпинских вагонах». Дело здесь абсолютно в другом: РИ сохраняла традиционный уклад азиатов (никак не предусматривающий покидания ими родного края ради жизни гастарбайтера в Питере или Москве).

РИ не только позволяла им хранить свои лучшие традиции, но и планомерно повышала их уровень жизни на месте, быстро улучшала местную медицину, сельское хозяйство и промышленность, причем не в ущерб центральным губерниям России, как это делалось при СССР.

Между прочим, такая же ситуация сложилась и с Парижем, Амстердамом и Лондоном. Как только эти метрополии ушли из своих африканских и азиатских колоний, как маргинализовавшиеся после этого туземцы кинулись массово переезжать в Европу из своих резко обнищавших и погрузившихся в военные конфликты регионов.

Если бы, не дай Бог, от России отделился Северный Кавказ, то сразу же не часть, а больше половины его населения мигрировала бы в центр России. Так что и на примере вопроса миграции четко видно: отказ от своих имперских владений стоит неизмеримо дороже, чем их содержание.

Только империя должна быть настоящей империей, а не рыхлой советской конфедерацией полунезависимых республик с правом выхода, где РСФСР, УССР и БССР отводилась роль доноров.

Вспоминается программная статья Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации»», ставшая идеологической основой для строительства СССР.

В ней Ленин, в частности, выражал свое желание дать огромные автономные права национальным республикам, чтобы «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ».

Верные ленинцы до конца исполнили его план. Сталин – тогдашний нарком по делам национальностей РСФСР – вторил Ленину, ругая «русское начало». Он, выступая в 1923 году на XII съезде, отметил, в частности, следующее:

«…Во внутренней нашей жизни нарождается новая сила – великорусский шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не только в советские, но и в партийные учреждения, бродящий по всем углам нашей федерации<…>.

Основная сила, тормозящая дело объединения республик в единый союз,– <…> это великорусский шовинизм. <…>. Не случайность и то, что господа сменовеховцы похваливают коммунистов-большевиков, как бы говоря: вы о большевизме сколько угодно говорите, о ваших интернационалистских тенденциях сколько угодно болтайте, а мы-то знаем, что то, что не удалось устроить Деникину, вы это устроите, что великую идею великой России вы, большевики, восстановили, или вы ее, во всяком случае, восстановите… Основная опасность, отсюда проистекающая, – <…> у нас растет не по дням, а по часам великодержавный шовинизм, самый заскорузлый национализм, старающийся стереть все нерусское, собрать все нити управления вокруг русского начала <…>.

Нужно понять, что если такая сила, как великорусский шовинизм расцветет пышным цветом и пойдет гулять, – никакого Союза Республик у нас не будет».

В этом плане интересны также материалы XXV съезда КПСС, который прошел в период «развитого социализма», но полностью продолжал национальную политику XII съезда РКП(б). Приведу один красноречивый отрывок из доклада председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза (1 марта 1976 года). Он показывает, что и спустя 43 года после XII съезда в сфере национальной политики партия продолжала двигаться ленинским курсом развития анклавов национал-коммунистического сепаратизма и накачки их ресурсами Центра. Можно долго анализировать материалы и данного съезда, но уже один только этот момент стенограммы характеризует его полностью:

«В соответствии с ленинской национальной политикой партии будет обеспечен значительный подъем экономики всех союзных и автономных республик, экономических районов, автономных областей и национальных округов. На основе единства нашей плановой социалистической экономики и широкой инициативы республик в десятой пятилетке будет продолжаться дальнейшее выравнивание уровней (выделено мной. – И.Д.) их развития.

Сейчас все наши союзные республики имеют высокоразвитую промышленность и крупное механизированное сельское хозяйство. Объединенные нерушимыми узами дружбы и братства, они располагают всем необходимым для дальнейшего прогресса во всех областях материального производства, науки и культуры. (Аплодисменты.)».

Но конец – делу венец. Приведу цитату из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на пленуме ЦК от 19 сентября 1989 года:

«В политическом плане одним из важнейших итогов Октября и последующих социалистических преобразований явилось обретение народами России различных форм национальной государственности.

Стоит, товарищи, вспомнить, что в царской России не было Украины, Белоруссии, Грузии, а были губернии Российской империи. Их народы не рассматривались как целостные нации, в них видели только подданных “его императорского величества”. То же относится к другим народам Закавказья, народам Прибалтики, Молдавии.

В Средней Азии положение было и того хуже… После революции шли в тесном переплетении сложные процессы консолидации наций, формирования их социалистической государственности…».

Как видим, Горбачев восхваляет создание очагов сепаратизма в виде формирования нацреспублик Компартией. А Российскую империю, где не создавали национал-автономий с правом выхода, генсек хулит. Но спустя всего два года после его доклада история четко расставила точки над «i»: историческая Россия просуществовала неизмеримо дольше, чем «дружбонародный» СССР, рухнувший спустя ничтожное по историческим меркам время после своего создания.

Также Горбачев в своем докладе отметил следующее:

«…. В результате целенаправленной политики ускоренного развития бывших национальных окраин во всех союзных республиках за годы Советской власти создана своя многоотраслевая индустрия, сблизились уровни социально-экономического развития. Если в 1926 году максимальный разрыв по производству промышленной продукции на душу населения между старыми промышленными районами и национальными окраинами достигал 38 раз, то в 1941 году он сократился до 4,1 раза, а в настоящее время составляет примерно 2,3 раза. В первые десятилетия Советской власти ни о какой эквивалентности экономического обмена между республиками не могло быть и речи. <…> Основная тяжесть политики «выравнивания» легла тогда на плечи более развитых в экономическом отношении регионов, в первую очередь РСФСР и Украины…».

Как видим, Генеральный секретарь откровенно признал, что национальные окраины развивались за счет РСФСР и Украины.

Впрочем, в последние годы существования СССР это можно было видеть наглядно: огромное количество заброшенных русских и малороссийских деревень, полуразрушенные дороги и загибающиеся в безнадеге поселки – все это кидалось в глаза на фоне поднимавшейся за счет бюджета Средней Азии, Кавказа и, тем более, Прибалтики. Так что не имперское строительство накладно и опасно, а псевдоимперское.





