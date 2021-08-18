Сборник песен Муслима Магомаева

00:00 – "Синяя вечность" (1971)

04:20 – "Вдоль по Питерской" (1969)

07:45 – "Шаланды, полные кефали" (1973)

11:01 – "Свадьба" (1971)

14:31 – "Надежда" (1975)

17:51 – "Возлюбленная" (1992)

20:37 – "Ноктюрн" (1988)

26:48 – "Скажите, девушки" ("Dicitencello Vuje") (1982)

30:25 – "Белла чао" (Bella Ciao) (песня итальянских партизан) (1971)

32:32 – "Я помню вальса звук прелестный" (с Тамарой Синявской) (1982)

35:40 – "Вокализ". Голубой огонек (1966)

38:17 – "Город мой Баку" (1970)

41:55 – "Гранада" (1963)

45:21 – "Время" (1977)

51:23 – "Мелодия" (1973)

55:43 – "Мама" (1965)

1:01:10 – "Лучший город Земли" (1988)

1:04:54 – "Разве тот – мужчина" (1973)

1:06:53 – "Однозвучно гремит колокольчик" (с Тамарой Синявской) (1981)

1:10:31 – "Благодарю тебя" (1972)

1:13:59 – "Silent Night" (“Тихая ночь") (с Тамарой Синявской) (1990)

1:16:28 – "Прекрасная, как молодость, страна" (с Тамарой Синявской) (1978)

1:21:38 – "Ай-я-яй" (испанская песня) (1964)

1:23:34 - "Бухенвальдский набат" (1971)

1:27:27 – "Падает снег" (1967)

1:32:50 – "Московские окна" (1973)

1:36:30 – "Куба – любовь моя" (1979)

1:38:21 – "Далекая – близкая" (1969)

1:41:20 – "Сердце на снегу" (1971)

1:44:33 – "Песня тебя найдет" (1979)

1:47:48 – "Каватина Фигаро" из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" (1963)

1:51:34 – "Романс Лапина" из к/ф "Верные друзья" (1973)

1:55:29 – "Мой Азербайджан" (1970)

1:58:28 – "Малая земля" (1979)

2:01:59 – "Кто отзовется" (1979)

2:06:33 – "Наша судьба" (1979)

2:08:28- "Мне тебя не понять" (1979)

2:12:14 – "Герои спорта" (1979)

2:14:35 – "Вечерний эскиз" (1979)

2:17:50 – "Ария Жермона" из оперы Джузеппе Верди "Травиата" (1964)

2:21:49 – "Чучарелло" (1964)

2:24:13 – "Песня Лепелетье" из музыки к спектаклю "Давным-давно" (1973)

2:28:15 – "Возвращение романса" (1972)

2:31:45 – "Comme Facette Mammeta" (1972)

Он не любил, когда его называли советским Элвисом Пресли, и шутил, что его, прошедшего уже в 22 года стажировку в миланском оперном театре "Ла Скала" в Италии, просто "занесло не туда". Между прочим, еще в 12 лет мальчик Муслим повесил на стенку своей комнаты картинку с изображением "Ла Скала", мечтая увидеть этот легендарный театр наяву.

Обширный репертуар Муслима Магометовича включал в себя оперные партии, в том числе и на языке оригиналов, романсы, песни советских и зарубежных композиторов разных лет.

Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов слушателей. Его неповторимый бархатный баритон заставляет трепетать наши сердца и сегодня.

Предлагаем вашему вниманию записи разных лет из коллекции Гостелерадиофонда – сборник песен в исполнении Муслима Магомаева.