С возвращением! Россия показала новую уникальную турбину
К новостям о разработке новых двигателей и промышленных турбин в России мы уже привыкли. Совсем недавно мы рассказывали о первой в истории страны тихоходной паровой турбине большой мощности для АЭС. Но сегодня особый случай, ведь инженерам удалось создать промышленную турбину на базе новейшего авиационного двигателя ПД-14. Зачем она потребовалась, почему всё это означает наше возвращение в высшую лигу двигателестроения и создаёт огромный задел на будущее – расскажем в сегодняшнем выпуске.