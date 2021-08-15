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С возвращением! Россия показала новую уникальную турбину

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К новостям о разработке новых двигателей и промышленных турбин в России мы уже привыкли. Совсем недавно мы рассказывали о первой в истории страны тихоходной паровой турбине большой мощности для АЭС. Но сегодня особый случай, ведь инженерам удалось создать промышленную турбину на базе новейшего авиационного двигателя ПД-14. Зачем она потребовалась, почему всё это означает наше возвращение в высшую лигу двигателестроения и создаёт огромный задел на будущее – расскажем в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9UrY_-8FRks
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