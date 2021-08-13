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Жорж Сименон. Трубка Мегрэ. Радиоспектакль

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Трубка Мегрэ. Радиоспектакль

Автор: Сименон Жорж (Франция)

Радиоспектакль по одноименной повести.
У комиссара Мегрэ пропала любимая трубка, одновременно с этим исчез Жозеф, сын мадам Леруа, обратившейся к Мегрэ. Узнав, что в их доме спрятаны бриллианты, украденные из ювелирного магазина, Жозеф начал самостоятельное расследование. Мегрэ нашел и Жозефа, и трубку, и бриллианты, и вора.

В ролях: От автора – Ларионов Всеволод; Комиссар Мегрэ – Весник Евгений; Мадам Леруа – Дробышева Нина; Жозеф – Блохин Алексей; Матильда – Моравская Лариса; Люка – Никитин Виктор; Хозяин гостиницы – Дуров Лев; Шеф полиции – Жирнов Сергей; Эмиль – Розенберг Михаил; Полицейский – Лобанов Михаил

Год производства: 1991 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lg27aIrD4uQ
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