Жорж Сименон. Трубка Мегрэ. Радиоспектакль
Трубка Мегрэ. Радиоспектакль
Автор: Сименон Жорж (Франция)
Радиоспектакль по одноименной повести.
У комиссара Мегрэ пропала любимая трубка, одновременно с этим исчез Жозеф, сын мадам Леруа, обратившейся к Мегрэ. Узнав, что в их доме спрятаны бриллианты, украденные из ювелирного магазина, Жозеф начал самостоятельное расследование. Мегрэ нашел и Жозефа, и трубку, и бриллианты, и вора.
В ролях: От автора – Ларионов Всеволод; Комиссар Мегрэ – Весник Евгений; Мадам Леруа – Дробышева Нина; Жозеф – Блохин Алексей; Матильда – Моравская Лариса; Люка – Никитин Виктор; Хозяин гостиницы – Дуров Лев; Шеф полиции – Жирнов Сергей; Эмиль – Розенберг Михаил; Полицейский – Лобанов Михаил
Год производства: 1991