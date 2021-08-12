Знахарь, характерник, ясновидение, время, места силы… Арина Никитина
Запись передачи из архива НСР.
Арина Никитина – филолог, мануальный терапевт, хирург, преподаватель славянской культуры, потомственная ведунья, знахарь, носительница славянской традиции отвечает на вопросы радиослушателей народного Славянского радио.
Часть 2. Вы слушаете запись эфира от 18 ноября 2012 года.
Официальный сайт Арины Никитиной https://arina-nikitina.ru
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