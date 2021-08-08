Сущность Бхагавад Гиты 99. Любовь – ответ на все вопросы. Свами Криянанда
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Бхагавад Гита – древнее духовное произведение Индии, оказавшее огромное влияние, как на культуру индийцев, так и на мировую культуру в целом. Свами Криянанда – прямой ученик великого Мастера Парамахансы Йогананды, рассказывает о тайной стороне Бхагавад Гиты, скрытой за внешними словами и действиями, описанными в ней. Сказанное им имеет прямое отношение к каждому человеку не зависимо от его духовных взглядов. Цель данного послания – помочь каждому идти по дороге истинного счастья.
Данное видео взято с сайта мировой йоговской общины Ананда https://www.youtube.com/channel/UCEsAG-_-1n9anxCl_ns_xPg