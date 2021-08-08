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Мёртвая петля немецкого социализма. Дмитрий Перетолчин, Дмитрий Верхотуров

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Германская Демократическая Республика, возникшая на руинах поверженной гитлеровской Германии, пыталась построить мир без войн, социалистическое общество и экономику, в котором главное место занимает труд. В ГДР это удалось, как нигде больше. Это была страна-завод, "машиностроительное царство", которое шло к построению полностью автоматизированного производства семимильными шагами. Что же пошло не так? – рассказывает Дмитрий Верхотуров

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/pRjieVxhGBvHL…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yId71iGUWM8
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