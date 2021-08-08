Мёртвая петля немецкого социализма. Дмитрий Перетолчин, Дмитрий Верхотуров
Германская Демократическая Республика, возникшая на руинах поверженной гитлеровской Германии, пыталась построить мир без войн, социалистическое общество и экономику, в котором главное место занимает труд. В ГДР это удалось, как нигде больше. Это была страна-завод, "машиностроительное царство", которое шло к построению полностью автоматизированного производства семимильными шагами. Что же пошло не так? – рассказывает Дмитрий Верхотуров