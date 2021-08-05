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Спасти Ленинград: из истории Дороги Жизни / Егор Яковлев и Баир Иринчеев

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В Бийске осенью 1941 года были образованы два дорожно-эксплуатационных батальона. Изначально перед ними стояла задача по строительству и содержанию проезжем состоянии дорог в Московской области. У войны были свои планы. В ноябре 1941 года обострилась ситуация вокруг Ленинграда, блокадное кольцо сжималось все теснее. Город оказался в тяжелейшем положении, а потому было принято решение о срочном строительстве объездной дороги. Решить эту задачу предстояло местным жителям и членам срочно переброшенного на участок ДЭП.  О дальнейших подвигах алтайцев-железнодорожников и о их роли в прорыве блокады Ленинграда, о трудовом подвиге на Чуйском тракте и поддержании работы «алтайской дороги жизни» в диалоге Баира Иринчеева и Егора Яковлева.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pTvlKbzD9b4
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