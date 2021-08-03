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Александра Костенюк выиграла Кубок мира по шахматам

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Кубок мира по шахматам среди женщин проходивший последний месяц в Сочи выиграла экс-чемпионка мира Александра Костенюк.
В финале она в драматичной борьбе одолела Александру Горячкину. Подобный нокаут-турнир Костенюк выигрывала 13 лет в Нальчике, где она стала чемпионкой мира.
После некоторого спада в последний год, Александра очень ярко и сильно прошла весь турнир, сокрушая очень сильных соперниц, не избегая головоломных осложнений, в которых она и сама могла сгореть, но в конечном итоге побеждала. Достойная игра и достойная победа. Ну и само собой, яркий успех для всех российских шахмат.



PS. Сергей Карякин уверенно одолел Федосеева и вышел в финал Кубка мира среди мужчин и забронировал себе место в турнире претендентов.
Если Магнус Карлсен одолеет поляка Дуду, то мы увидим своеобразный матч-реванш Карлсен-Карякин спустя 5 лет после матча в Нью-Йорке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6955092.html
Метки: карякин, костенюк, Россия, спорт, шахматы
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