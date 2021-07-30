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Украина Сегодня 30.07.2021

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Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман разобрал обращение президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси с исторической точки зрения:

0:25 – Откуда взялся оборот “Киевская Русь – Украина”;
6:49 – Зачем Украина пытается приватизировать Русь?;
9:50 – Русские и украинцы один народ?;
16:20 – Опрос группы “Рейтинг” о статье Путина;
18:19 – Зачем Зеленский упоминал о Юрие Долгоруком?

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю празднования 1033-летия со Дня Крещения Руси, в котором заочно попросил Россию отсоединить Крым и отказаться от истории. Обращение обнародовал на своем сайте Офис президента Украины.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/ukraina-segodnya-30-07-2021/
Метки: видео блог
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