Украина Сегодня 30.07.2021
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман разобрал обращение президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси с исторической точки зрения:
0:25 – Откуда взялся оборот “Киевская Русь – Украина”;
6:49 – Зачем Украина пытается приватизировать Русь?;
9:50 – Русские и украинцы один народ?;
16:20 – Опрос группы “Рейтинг” о статье Путина;
18:19 – Зачем Зеленский упоминал о Юрие Долгоруком?
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю празднования 1033-летия со Дня Крещения Руси, в котором заочно попросил Россию отсоединить Крым и отказаться от истории. Обращение обнародовал на своем сайте Офис президента Украины.