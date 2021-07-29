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Генерал Скалон и Смоленское сражение 1812 года/Борис Кипнис

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Военный историк Борис Кипнис на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле рассказал об Отечественной войне 1812 года и русском генерале Антоне Скалоне. Он пал смертью храбрых во время битвы за Смоленск, но его отвага сохранилась в веках. Чем важен для нашей истории генерал Скалон? Правда ли, что сам Наполеон присутствовал на похоронах русского военачальника? Как проходила Смоленское сражение, и какую роль сыграл в нем Антон Скалон? Об этом и многом другом – в выступлении замечательного историка и друга ЦИ Бориса Кипниса. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xbFlak2wDPU
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