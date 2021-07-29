Генерал Скалон и Смоленское сражение 1812 года/Борис Кипнис
Военный историк Борис Кипнис на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле рассказал об Отечественной войне 1812 года и русском генерале Антоне Скалоне. Он пал смертью храбрых во время битвы за Смоленск, но его отвага сохранилась в веках. Чем важен для нашей истории генерал Скалон? Правда ли, что сам Наполеон присутствовал на похоронах русского военачальника? Как проходила Смоленское сражение, и какую роль сыграл в нем Антон Скалон? Об этом и многом другом – в выступлении замечательного историка и друга ЦИ Бориса Кипниса.