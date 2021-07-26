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Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Аудиокнига

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Жанр: юмористическая проза
Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем замечательного писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами, Джерома Клапки Джерома. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о которых Джером написал в своем знаменитом романе "Трое в лодке, не считая собаки", переведенном почти на все языки мира и неоднократно экранизированном, стали хорошо известны даже в самых отдаленных уголках планеты. С неизменной любовью читатели относятся к произведениям Джерома и в России, где его замечательный талант оценили едва ли не выше, чем на родине писателя. А благодаря блистательной экранизации романа, осуществленной в 1979 году, главные роли в которой сыграли Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Джером стал нам еще ближе и понятнее. "Трое в лодке, не считая собаки" – не просто лекарство от скуки, это настольная книга для ценителей английского юмора и настоящей литературы на все времена.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_8kSzX86-lg
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