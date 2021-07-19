Власть с человеческим лицом. Русское государство в романах Александра Проханова
Какова судьба "верховного" в русской истории: в чём его благословение и проклятье. Как в романе Александра Проханова "Леонид" и других романах сборника "Око Президента" отразился главный феномен русской власти, без понимания которого не удастся постичь русскую историю. Как будет уходить в историю Путин и как будет сыпаться при этом вертикаль власти. Об этом и многом другом беседуют ведущая Екатерина Глушик и её гости Георгий Малинецкий и Иван Голубничий.
Романы Александра Проханова https://den-magazin.ru/utm/229