#Объяснитенормально 16.07.2021
Добрый день, дорогие зрители! Вот так вот, летним днём, мы с вами снова начинаем эфир нашей интеллектуальной программы “Объяснитенормально”. Научный отдел пригласил к нам в гости сегодня, очень интересного и необычного гостя. И так, кто же здесь самый умный? Ясно, что из нас двоих – это Анатолий Вассерман. Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Он пришёл к нам сегодня в эфир. Здравствуйте Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, стараетесь ли вы следить за какими-нибудь трендами в интернете?
Я слежу, так сказать, не за интернетом, а за жизнью в целом. Я, помимо всего прочего, политик и уже на протяжении трёх десятилетий в разных форматах участвую в политике. И естественно мне надо постоянно следить за разными политическими событиями. А уж какими инструментами следить, через интернет или через телевизор, это чисто технические мелочи.
А скажите, тренды из Тик Тока? Какие то приколы?
Нет. Я за Тик Током вообще ни как не слежу. Это совершенно, так сказать, другое направление. Политики там очень мало. Более того, та немногочисленная политика, что там есть вообще-то, это нарушение законов. Ибо несовершеннолетним лезть в политику весьма нежелательно. При чём нежелательно в их же собственных интересах. Просто потому-что в политике столько не очевидных взаимосвязей, что их и взрослому не всякому удаётся отследить. А уж человек несовершеннолетний или ещё того хуже “несовершенноумный” скорее всего ухватится за первое попавшееся решение. А первое попавшееся решение в девяти случаях из десяти – худшее. Ну то есть, я знаю людей умеющих сходу находить хорошие решения, но для этого требуется очень большой жизненный опыт и очень большое искусство быстрого анализа. А в целом, для молодых людей, политика – это нечто на что лучше смотреть издали. И как говорится набираться ума…