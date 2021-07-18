Кто здесь самый умный!?

Добрый день, дорогие зрители! Вот так вот, летним днём, мы с вами снова начинаем эфир нашей интеллектуальной программы “Объяснитенормально”. Научный отдел пригласил к нам в гости сегодня, очень интересного и необычного гостя. И так, кто же здесь самый умный? Ясно, что из нас двоих – это Анатолий Вассерман. Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Он пришёл к нам сегодня в эфир. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Расскажите, пожалуйста, стараетесь ли вы следить за какими-нибудь трендами в интернете?

Я слежу, так сказать, не за интернетом, а за жизнью в целом. Я, помимо всего прочего, политик и уже на протяжении трёх десятилетий в разных форматах участвую в политике. И естественно мне надо постоянно следить за разными политическими событиями. А уж какими инструментами следить, через интернет или через телевизор, это чисто технические мелочи.

А скажите, тренды из Тик Тока? Какие то приколы?