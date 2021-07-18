Как чтение разделяет общество на касты? Сергей Савельев
Что происходит в мозгу человека во время чтения? Как манера чтения, поза и разные шрифты отражаются на восприятии зрительных образов? Как книги стратифицируют общество? Отличается ли мозг читающего и не читающего человека? Об этом говорит профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.
Есть способ восстановления зрения с помощью чтения. Ну или профилактики чтоб дальнозоркости, пресбиопии не было. Способ простой. Берём книгу с хорошим шрифтом любого содержания отодвигаем на расстояние где слова видны как полоски, а буквы в словах не видны. Проходим глазами полоску за полоской, строчку за строчкой. Скуки ради зрение начнет фокусироваться на буквах, можно слова прочесть на неудобной для вас дистанции.
Такой же опыт с ТВ включаем политическое шоу, отключаем звук. Лечит и зрение и мировоззрение. Политики артисты без слов озвучки просто мелкие буржуа, видна их суть.
Зрение портится всякий раз когда словами вызываются образы не совпадающие с объектами на которые смотрят глаза. Таким образом чтение или просмотр мультика может лечить или портить зрение в зависимости от предустановки.
Если теорию сильно практикой подкреплять, предметами теории, то теория полезна. Не подкреплять тогда теория вредна сама по себе без злого умысла.