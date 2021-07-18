Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

Как чтение разделяет общество на касты? Сергей Савельев

56 1

Что происходит в мозгу человека во время чтения? Как манера чтения, поза и разные шрифты отражаются на восприятии зрительных образов? Как книги стратифицируют общество? Отличается ли мозг читающего и не читающего человека? Об этом говорит профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0egYQwyph5Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Системный кризис отечественного образования
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-3
Пособие для начинающего пастыря
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-1
Глава 3. Вариации в размышлениях
Д. ЗЫКИН: ЧЕЛОВЕК НА ВЕРЁВОЧКАХ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4578 3544
    Игорь только что

      Есть способ восстановления зрения с помощью чтения. Ну или профилактики чтоб дальнозоркости, пресбиопии не было. Способ простой. Берём книгу с хорошим шрифтом любого содержания отодвигаем на расстояние где слова видны как полоски, а буквы в словах не видны. Проходим глазами полоску за полоской, строчку за строчкой. Скуки ради зрение начнет фокусироваться на буквах, можно слова прочесть на неудобной для вас дистанции.
      Такой же опыт с ТВ включаем политическое шоу, отключаем звук. Лечит и зрение и мировоззрение. Политики артисты без слов озвучки просто мелкие буржуа, видна их суть.
      Зрение портится всякий раз когда словами вызываются образы не совпадающие с объектами на которые смотрят глаза. Таким образом чтение или просмотр мультика может лечить или портить зрение в зависимости от предустановки.
      Если теорию сильно практикой подкреплять, предметами теории, то теория полезна. Не подкреплять тогда теория вредна сама по себе без злого умысла.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru