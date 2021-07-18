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Александр Вампилов. Прошлым летом в Чулимске. Радиокомпозиция спектакля Театра им. М.Н.Ермоловой

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Радиокомпозиция спектакля Театра им. М.Н.Ермоловой
 

Радиоверсия спектакля. Валентина работает в чайной маленького таежного поселка. Она влюблена в следователя Шаманова. Он когда-то пытался посадить сына богатого человека, виновного в неосторожном убийстве в результате наезда на прохожего, но все были подкуплены и он проиграл это дело. Не сумев смириться с таким поражением, Шаманов уехал в Чулимск…
Московский театр им. М. Н. Ермоловой.
По одноименной пьесе.
Режиссер Андреев Владимир

#Театрумикрофона

В ролях: Шаманов – Любшин Станислав; Кашкина – Шумова Татьяна; Дергачев – Волков Юрий; Хороших – Киселева Иветта; Мечеткин – Комаров Юрий; Еремеев – Энтин Герман; Валентина – Говорова Татьяна; Павел – Быстров Борис; Помигалов – Балагуров Виталий; От автора – Соловьев Иван

Год производства: 1975 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1joVAD24GGA
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