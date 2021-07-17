Мировая экология и духовность. "Мы будем рождаться и умирать до тех пор, пока мы не достигнем духовного совершенства."

Духовная и историческая связь России и Индии. Основы ведического мировоззрения. Залог здоровой экологической и социальной системы. Как повлиять на характер ребенка до его зачатия?

2:19 Единая духовная основа ведической Руси и ведической Индии. Русь была страною святых мудрецов.

8:15 Послание высокопоставленных индийских политиков всем россиянам.

12:43 Реинкарнация против экологического кризиса. Мотивация для праведной жизни.

14:19 Арийская Индия. Родственное наследие и единые праздники.

20:37 За 100 лет человечество потеряло 30% плодородных земель. Почему во всём мире пересыхают колодцы, ежегодно уходят всё ниже грунтовые воды?

29:22 Что объединяет все религии? Сакральность духовной жизни.

38:04 Остатки древнейшей цивилизации и чудеса Индии.

48:09 Как повлиять на характер ребенка до его зачатия? Секретные библиотеки древних знаний.

54:46 Как сохранить экологию на планете? Основы здорового и счастливого общества.

1:02:39 «Все мы – частички и разные проявления Бога». Особенности ведического мировоззрения.

Елена Владимировна Владич:

Профессор, научный сотрудник, советник по международным связям программы «Природные Ресурсы, Материалы и Общество» Факультета Географии Университета штата Делавер, Сотрудник Института Экологической Дипломатии и Безопасности.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs