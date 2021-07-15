Сборник песен советского вокально-инструментального ансамбля "Верасы"

00:00 – "Завируха". Песня – 82 (1982)

04:09 – "Малиновка". Песня – 80 (1980)

06:38 – "Я у бабушки живу". Песня – 81 (1981)

10:24 – "Молодая зорька". Когда поют солдаты (1986)

13:50 – "Караван". Ереван встречает друзей (1986)

18:15 – "Первое свидание". Песня – 85 (1985)

22:16 – "Музыка для всех". С песней по жизни (1984)

26:31 – "Страдания". Песня – 84 (1984)

29:11 – "Любовь моя". Песня – 82 (1982)

32:52 – "Любви прощальный бал". Утренняя почта. Метро (1982)

36:26 – "Во имя любви". Салют Победы (1984)

40:42 – "Город юности". Вас приглашают космонавты (1984)

44:10 – "Звезда любви". На арене цирка (1984)

48:06 – "Если любишь – найди". Концертная программа (1975)

50:17 – Песня о зиме из оперетты "Холопка" (1983)

52:42 – "Дайте миру шанс". Концерт Дина Рида (1981)

55:22 – "Байконур". Встреча в Звездном (1986)

58:09 – "Белый парус". Песня – 80 (1980)

1:01:10 – "Люблю тебя". Песня – 79 (1979)

1:04:43 – "Карнавал". Перед стартом (1984)

1:08:23 – "Ты придешь" (1975)

1:10:25 – "Колыбельная" (1975)

1:15:11 – "Песня о талой воде" (1975)

1:18:55 – "Ивушка" (1975)

1:21:39 – "Журавинка" (1975)

Белорусский ансамбль "Верасы" был создан в 1971 году. Его название означает "Цветы вереска". До 1974 года этот коллектив существовал как женский квартет. Через два года в группу пришел аккомпанирующий состав. Так появился вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

В 1979 году композитор Эдуард Ханок​ предложил ансамблю песню "Малиновка". После оглушительного успеха этой песни "Верасы" вошли в элиту советской эстрады, а песня стала визитной карточкой коллектива.