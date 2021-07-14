Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Кроме Галиции -украина и Россия один народ написал Путин и большевики виновны в разделениии народов ,не троцкисты ,а большевики -почему он их так ,потому, что опять Англия поднимает левых всяких ,вот и Женечка за большую справедливость ,а это всего лишь старые враги вернулись:
“вряд ли кто-то узнал что-то новое из текста
из подтекста следует сигнал кому-то, что Кремль готов в любой момент взять территорию под контроль, кроме Галиции, разумеется
этот некто точно не в Киеве, ибо там уже давно пустое место
тогда кому сигнал?
точно не немцам, им уже не до Киева, быть бы живу
и даже не израильтянам, аналогично
остаются два варианта — Вашингтон и Лондон (точнее — Сити с китайскими союзниками)
активность нагличан на этом направлении только нарастает, как и сигналы подопечного им Киева китайцам — мол, готовы сдаваться
при этом Вашингтон только что провернул операцию по вытеснению связки лондонских-шанхайских из Минска
так что вполне возможно, что речь о готовности Кремля выполнить договоренности с Байденом против присутствия китайцев в восточной и южной Европе, идеологическом обосновании уже продемонстрированной военной готовности, в том числе топить британские корабли
однако посланный сигнал не столь однозначен, и оставляет лондонским шанс — при условии изменения политики в Киеве (однако тут уже слабо лондонским такой разворот при противодействии США организовать, если только как-то сторгуются между собой)
при всем при этом Кремль почти не рискует такую ношу на себя взвалить, ибо понятно, что при таком раздрае между наглосаксами им проще ситуацию в Киеве заморозить до времени, точно не лучшего для самих древних укров.
п.с.см.чужой ,везде и всюду этот грязный китай сбоку концептуалов
Все это бла-бла-бла уже не актуально, если вы еще не заметили во всем мире уже второй год идет процесс формирования новых биологических рас (господ и рабов https://cont.ws/@vladb/2038287).И все эти ныне уже папуасские правительства активно принимают в нем участие.Все эти “кремлевские” ,”вашингтонские” и прочие “парижские” колониальные администрации дружно напялили на морды тряпочки и активно проводят геноцид собственного населения,а эти все байду разводят о каких то “нациях”.Вам Шваб уже новый “коммунистический манифест” опубликовал,а вы все деревенские склоки обсуждаете.
“Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами” – https://rg.ru/2021/07/14/reg-cfo/moskvicham-nachali-predlagat-vremennye-tatuirovki-s-qr-kodami.html
“Граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть ограничены в правах, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер 12 июля после заседания правительства.«Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем»«Те, кто не был вакцинирован, не имеют права снимать маску. Им нельзя позволять ходить без маски по магазинам, на стадионы, в бассейны или в супермаркеты. Также не вакцинированным и людям лишь с одной прививкой нельзя позволять ездить в отпуск», — уверен немецкий политик.
ИА Красная Весна
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https://rossaprimavera.ru/news/08ed0e30
а вам или вы с Ротшильдом (швааб по маме ротшильд)?-а они как известно участвовали в революции 1917 в России и опять Лондон эту же повестку тащит.Так вы с кем и за что и на какие силы собрались опереться в борьбе за счастье соседей ,а не свое.Вы много видели голодных и босых на заводах Чемезова,Ростеха ,чтобы вывезти их на рельсы,трассы.Назовие эти силы ,идею и лидера наконец-без лидера всё бла,бла ,а нет сегодня лидеров ,а которые есть ,то их стыдно назвать,чтобы не обгадиться произносить.Селяви Владимир ,поэтому говорите о приятном ,как проходит лето,как огород,рыбалка,
Ну “чес слово детский сад ,штаны на лямках”Рельсы, трассы, план АБВГД, вас и ваших детей “резать” будут, а вы об огороде.