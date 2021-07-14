Мы живём во время глобальных перемен, когда в силу событий прошлых столетий, и особенно трёх последних десятилетий, в России происходят колоссальные перемены. И сейчас у людей, проживающих на её территории, сосуществуют как минимум три принципиально разных мировосприятия. В последнее время часть русских людей переформатировалась под Западные ориентиры с приоритетом рациональных, материально-потребительских ценностей и философии личной выгоды. Кого-то приворожили идеи, пришедшие с Востока, с акцентом на абстрактную духовность, отстранённую созерцательность и скрытые цели.

Но по прежнему на огромных просторах нашей Родины многие люди хранят внутри себя исконную психоматрицу, русскую генетическую программу, основы исконного Северного психотипа. У кого-то этот код пока не активирован. Рассвет Сварога уже наступает, но люди, ещё не пробудились. А те, кто уже проснулся, вспоминают себя и передают своим образом жизни глубинные основы древней веды, определившей традиционные черты русского светоносного народа, его глубинный культурный код. Именно об этом мы и будем вести речь в данном эфире.

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