Выставка «Некрасов и его современники», открывшаяся в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля в Трубниковском переулке, 17 – о живом человеке, сомневающемся, в разные моменты принимавшем противоположные решения и жившем как бы в нескольких мирах одновременно. Одной из основных задач устроителей выставки было показать не только отношения Некрасова с современниками, но и по возможности расшифровать эту двоякость поэта, двойственность в его отношении к жизни и творчеству.

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877) – классик русской поэзии, писатель и публицист. Он был революционным демократом, редактором и издателем журнала «Современник» (1847-1866) и редактором журнала «Отечественные записки» (1868). Одним из самых главных и известных произведений писателя стала поэма «Кому на Руси жить хорошо».

…Зал, посвященный поэту времен редакторства в «Современнике”: на стенах – портреты соратников по журналу, который Некрасов редактировал, перестраивал, находил новых авторов. Среди них – Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.В. Сухово-Кобылин, А.И. Герцен, Д.В. Григорович, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский. В разные годы идеологами журнала были критики – В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и др. Зал напоминает одновременно комнату и редакцию, из которой только что вышли сотрудники. Под стеклом, среди книг и фото, некрасовский, слоновой кости, нож для разрезания бумаги. Кожаный портфельчик Добролюбова. От «трезвенника» Чернышевского – коробка из-под чая для редакционных вечеринок.

Из этих вечеринок с разговорами до бесконечности рождались в голове поэта – сына исправника – сюжеты для «Кому на Руси жить хорошо» и «Железной дороги».

За таким же столом «расписывались пули», играли в вист, да и не только. Певец униженных и обездоленных не отказывал себе в удовольствиях: «азартными» деньгами часто пополнялся и бюджет «Современника».

«Вы, Николай Алексеевич, умеете только разглагольствовать, однако не броситесь из-за меня в воду». Некрасов при этих словах Авдотьи Панаевой бросился из лодки в Волгу … не умея плавать. Утопавшего еле спасли. Зато доселе недоступная прекрасная Панаева оценила поступок и наградила начинающего и тогда, в 1840-е, мало кому известного поэта, любовью.

Любовная лирика Некрасова миру почти совсем неведома. А между тем он много писал о женщинах. В зале, посвященном им, у поэта много и неоднозначного. Входя в него, видишь еще анфиладу комнат, а перед собой –двухметровое зеркало. Здесь же «поэтический конструктор» – стих Некрасова, который не прочтешь, сам не став некрасовым. Подставляя в пропуски между словами варианты на магнитах, выбираешь, как он, между «резким» и «дерзким», «бестолковым» и «капризным». Наконец, стихотворение, посвященное жене Зине, ухаживавшей за поэтом в предсмертные месяцы – трагическое, выверенное до звука, о любви и долге, о прожитом и несделанном. «Мне борьба мешала быть поэтом / Песни мне мешали быть бойцом…»

На вернисаже много говорилось о том, что Некрасов не прочтен, что из контекста его стихотворений вырваны строки, ставшие лозунгами. И о том, как в разные эпохи его имя то возносили, то низвергали.

Часто просто не понимали, о чем это он. Экспозиция пытается это исправить. Поздняя поэма Некрасова «Современники» проиллюстрирована черными манекенами в мундирах и без. Лирический герой поэмы идет по условным залам общества-ресторана и видит титулованных казнокрадов, финансовых воротил, прибиравших к рукам экономику страны. У манекенов на выставке нет лиц: история не сохраняет в памяти таких «героев».

…Во время работы выставки пройдут лекции и круглые столы с участием историков литературы, кураторские показы и спектакли.





