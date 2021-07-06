Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды и ватных палочек. Соответствующий закон вступил в силу 3 июля текущего года. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

Что мы понимаем под пластиковой посудой: одноразовые ложки, вилки, ножи, тарелки, контейнеры для еды и напитков, соломки. И в запрещенный перечень попадают ставшие уже такими привычными ватные палочки.

В России также идет подготовка к запрету неперерабатываемых материалов. Об этом еще 28 мая заявляла вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она также добавила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Благодаря этому объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, отметила политик.

По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, для России подготовка подобных ограничений является большим шагом в природоохранной политике. Так что готовимся жить без пластиковой посуды во благо нашей природы.