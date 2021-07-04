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Маргарет Митчелл – Унесенные ветром (аудиокнига) 1 том, 1-8 глава

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1 том 9-18 глава https://www.youtube.com/watch?v=9Dkpl…

«Унесённые ветром» (англ. Gone with the Wind) — роман американской писательницы Маргарет Митчелл, события которого происходят в южных штатах США в 1860-х годах, во время и после гражданской войны. Роман вышел 30 июня 1936 года и стал одним из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. Уже к концу 1936 года было продано более одного миллиона экземпляров. В этом же году Митчелл передала права на экранизацию продюсеру Дэвиду Селзнику за 50 000 долларов. В 1939 году снят одноимённый фильм.

В 1937 году Митчелл получила за этот роман Пулитцеровскую премию.

Читает Евгений Терновский (1937 – 2004г)

Продолжение: 1. Александра Рипли – Скарлетт https://www.youtube.com/watch?v=4gcgF…

Приквел: 2. Дональд Маккейг – Ретт Батлер https://www.youtube.com/watch?v=LKyLz…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ElQsG4Oo8FM
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