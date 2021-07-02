Часть 1.

Часть 2.

"Джейн Эйр", (англ.: Jane Eyre), Роман, 1847 год

другие названия: Джен Эйр

История сиротки Джейн, в раннем возрасте оставшейся без родителей на попечении своей злобной тетушки миссис Рид, позже отданной на воспитание в убогий пансионат, а в более зрелом возрасте зарабатывавшей себе на жизнь гувернанткой и учительницей. Это трогательная история тяжелого детства и взросления героини, ее мысли, чувства, радости и горести; ну и конечно история постепенного зарождения и созревания романтического чувства, чувства охватившего и двигавшего героиней несмотря на возрастные, социальные и материальные преграды.

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Шарло́тта Бро́нте (англ.: Charlotte Brontë) – (21.04.1816г., г. Торнтон, Великобритания – 31.03.1855г., г. Хоэрт, Великобритания) – (псевдоним Каррер Белл (Currer Bell) – английская поэтесса и романистка.

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Действующие лица и исполнители:

Джейн Эйр – Анна С. Каменкова;

Джейн Эйр (девочка) – Елена Шолохова;

Эдвард Рочестер – Сергей В. Колесников;

Брокельхерст – Вячеслав А. Шалевич;

миссис Фейрфакс – Татьяна Ю. Шатилова;

Сент-Джон Риверс, священник – Александр Н. Тараньжин;

Диана, его сестра – Татьяна Э. Весёлкина;

Элен Бернс – Екатерина Григорян;

Джон Рид – Артём Григорян;

Бесси – Лариса И. Гребенщикова;

служанка миссис Фейрфакс – Лариса И. Гребенщикова;

Джон, конюх – Сергей А. Кутасов;

Мэри, его жена – Наталья Б. Лоскутова;

мистер Мэйсон – Дмитрий В. Писаренко;

в эпизодах – Ирина В. Пономарёва, Марк Ш. Гейхман, Вячеслав Шолохов.

Композитор: Игорь Шинкарёв.

Продюсер: Сергей Григорян.

Иллюстрации:

Шарлотта Бронте с мужем Артуром Беллом Николлсом