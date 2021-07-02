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Бронте Шарлотта – Джэйн Эйр (спектакль)

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Часть 1.

Часть 2.

"Джейн Эйр", (англ.: Jane Eyre), Роман, 1847 год
другие названия: Джен Эйр

История сиротки Джейн, в раннем возрасте оставшейся без родителей на попечении своей злобной тетушки миссис Рид, позже отданной на воспитание в убогий пансионат, а в более зрелом возрасте зарабатывавшей себе на жизнь гувернанткой и учительницей. Это трогательная история тяжелого детства и взросления героини, ее мысли, чувства, радости и горести; ну и конечно история постепенного зарождения и созревания романтического чувства, чувства охватившего и двигавшего героиней несмотря на возрастные, социальные и материальные преграды.
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Шарло́тта Бро́нте (англ.: Charlotte Brontë) – (21.04.1816г., г. Торнтон, Великобритания – 31.03.1855г., г. Хоэрт, Великобритания) – (псевдоним Каррер Белл (Currer Bell) – английская поэтесса и романистка.
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Действующие лица и исполнители:
Джейн Эйр – Анна С. Каменкова;
Джейн Эйр (девочка) – Елена Шолохова;
Эдвард Рочестер – Сергей В. Колесников;
Брокельхерст – Вячеслав А. Шалевич;
миссис Фейрфакс – Татьяна Ю. Шатилова;
Сент-Джон Риверс, священник – Александр Н. Тараньжин;
Диана, его сестра – Татьяна Э. Весёлкина;
Элен Бернс – Екатерина Григорян;
Джон Рид – Артём Григорян;
Бесси – Лариса И. Гребенщикова;
служанка миссис Фейрфакс – Лариса И. Гребенщикова;
Джон, конюх – Сергей А. Кутасов;
Мэри, его жена – Наталья Б. Лоскутова;
мистер Мэйсон – Дмитрий В. Писаренко;
в эпизодах – Ирина В. Пономарёва, Марк Ш. Гейхман, Вячеслав Шолохов.

Композитор: Игорь Шинкарёв.
Продюсер: Сергей Григорян.

Иллюстрации:
Шарлотта Бронте с мужем Артуром Беллом Николлсом

Источник: http://staroeradio.ru/audio/12932
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