Борисоглебск. Часть 3
Борисоглебск. Часть 1
Борисоглебск. Часть 2
Парад на Охлябинской улице
Преображенский собор
Сретенская церковь
Техническое железнодорожное училище. Вид с улицы Хопёрской
Торговый дом купца Дерибезова
Фотография Торгового дома купца Дерибезова. 1915
Панорама города
Шауровская улица
Новособорная площадь
Народный дом
Мужская гимназия
Фотография выпуска Александровской гимназии. 1914
Окрестности города
Фотография купца Дмитрия Ефимовича Мягкова
Неизвестные
Неизвестные
Неизвестный