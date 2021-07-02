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Борисоглебск. Часть 3

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Борисоглебск. Часть 1
Борисоглебск. Часть 2

Парад на Охлябинской улице
Парад на Охлябинской улице

Преображенский собор
Преображенский собор

Сретенская церковь.
Сретенская церковь

Техническое железнодорожное училище. Вид с улицы Хопёрской
Техническое железнодорожное училище. Вид с улицы Хопёрской

Торговый дом купца Дерибезова
Торговый дом купца Дерибезова

Фотография Торгового дома купца Дерибезова. 1915
Фотография Торгового дома купца Дерибезова. 1915

Панорама города
Панорама города

Шауровская улица
Шауровская улица

Новособорная площадь
Новособорная площадь

Народный дом
Народный дом

Мужская гимназия
Мужская гимназия

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Фотография выпуска Александровской гимназии. 1914

Окрестности города
Окрестности города

Фотография купца Дмитрия Ефимовича Мягкова
Фотография купца Дмитрия Ефимовича Мягкова

Неизвестные
Неизвестные

Неизвестные

Неизвестные
Неизвестные

Неизвестные

Неизвестный
Неизвестный

Неизвестный
Источник: https://humus.livejournal.com/7852874.html
Метки: борисоглебск, история, Россия, тамбовская губерния, фото
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