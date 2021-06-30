Борисоглебск. Часть 2
Борисоглебск. Часть 1
Базарная площадь
Большая улица. Гостиница купца Дерибезова
Дворянская улица
Дом Вейса
Главный павильон выставки 1890 года
Дом общества взаимного кредита, Здание Дворянского собрания
Гимназия Товаровой
Женская гимназия Забниной
Женская гимназия
Гимнастика в мужской гимназии
Государственный банк
Государственный банк
Купеческий клуб
Городской сад
Вид на город от реки Ворона
Красный мост на реке Вороне
Дорога в Грибановку
Лес
Лес
Вид у Красностолбского кордона