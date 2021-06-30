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Борисоглебск. Часть 2

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Борисоглебск. Часть 1

Базарная площадь
Базарная площадь

Большая улица. Гостиница купца Дерибезова
Большая улица. Гостиница купца Дерибезова

Дворянская улица
Дворянская улица

Дом Вейса
Дом Вейса

Главный павильон выставки 1890 года
Главный павильон выставки 1890 года

Дом общества взаимного кредита, Здание Дворянского собрания.
Дом общества взаимного кредита, Здание Дворянского собрания

Гимназия Товаровой
Гимназия Товаровой

Женская гимназия Забниной
Женская гимназия Забниной

Женская гимназия
Женская гимназия

Гимнастика в мужской гимназии
Гимнастика в мужской гимназии

Государственный банк
Государственный банк

Государственный банк.
Государственный банк

Купеческий клуб
Купеческий клуб

Городской зад
Городской сад

Вид на город от реки Ворона
Вид на город от реки Ворона

Красный мост на реке Вороне
Красный мост на реке Вороне

Дорога в Грибановку
Дорога в Грибановку

Лес
Лес

Лес.
Лес

Вид у Красностолбского кордона
Вид у Красностолбского кордона
Источник: https://humus.livejournal.com/7849754.html
Метки: борисоглебск, история, Россия, тамбовская губерния, фото
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