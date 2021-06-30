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Путин подписал закон о защите минимального дохода должников

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Путин подписал закон о защите минимального дохода должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов. Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Согласно закону, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счёта в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нём указанную сумму.

Новые правила распространяются практически на все категории должников, за небольшим исключением. Во-первых: на неприкосновенный минимум не вправе претендовать алиментщики. Для них ничего не изменилось. Во-вторых, принятые нормы не действуют в отношении тех, кто возмещает вред, от совершённого ими преступления. Есть и ещё некоторые ограничения. Но, например, у должников по ЖКХ будет право защитить свой МРОТ. Также неприкосновенный минимум появится у должников по кредитам и многих других.

По словам соавтора инициативы, первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, закон в первую очередь направлен на защиту «пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан», но также коснётся самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Нововведение вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

По материалам сайта Президента РФ, «Интерфакса», «РГ»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_podpisal_zakon_o_zashhite_minimalnogo_dohoda_dolzhnikov_641.htm
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