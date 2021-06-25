Сенсация на ПМЭФ. О грандиозном успехе сталинской экономики без цензуры и мифов
Александр Галушка – председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению, министр по развитию Дальнего Востока (2013—2018) – рассказывает о представленной на Петербургском международном экономическом форуме книге "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду". Как СССР смог установить мировой рекорд роста экономики. Что лежало в основе этого успеха, не повторённого ещё никем.
Книга "Кристалл роста" доступна по ссылкам
https://t.me/crystal_book
https://crystalbook.ru