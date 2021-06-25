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Гюстав Флобер «Госпожа Бовари», Часть 1, полная версия, заслуженная актриса М.Есипенко

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Госпожа Бовари (Madame Bovary, 1857) – плод шестилетнего труда и первое опубликованное произведение Флобера, титулованного «отца современного романа».
Главной темой Госпожи Бовари стал извечный конфликт между иллюзией и реальностью.

«Художник с талантом Флобера ухитряется превратить убогий, по его собственным представлениям, мир, населенный мошенниками, мещанами, посредственностями, скотами, сбившимися с пути дамами, — в один из совершеннейших образцов поэтического вымысла»
Владимир Набоков. Лекции по зарубежной литературе

Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=XoBX5KuQiIc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TaZeiOSgA3k
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