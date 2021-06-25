Гюстав Флобер «Госпожа Бовари», Часть 1, полная версия, заслуженная актриса М.Есипенко
Госпожа Бовари (Madame Bovary, 1857) – плод шестилетнего труда и первое опубликованное произведение Флобера, титулованного «отца современного романа».
Главной темой Госпожи Бовари стал извечный конфликт между иллюзией и реальностью.
«Художник с талантом Флобера ухитряется превратить убогий, по его собственным представлениям, мир, населенный мошенниками, мещанами, посредственностями, скотами, сбившимися с пути дамами, — в один из совершеннейших образцов поэтического вымысла»
Владимир Набоков. Лекции по зарубежной литературе