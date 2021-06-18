Ялту затопило
Начавшийся вчера потоп в Восточном Крыму продолжился и сегодня, смещаясь в центральный Крым и на ЮБК.
В результате шедших с ночи дождей затопило Ялту. В городе объявлен режим ЧС, жителей просят не выходить из домов.
Затруднено движение по трассе на ЮБК у Ялты.
В Керчи же вода пока не спадает, спасатели ведут работу в городе.
У нас также с ночи дождь идет.
Казачка.
В пригородах.
Пляжный сезон. Купаться можно в подземном переходе. Куплю костюм с отливом и в Ялту
В подземном переходе купание может оказаться платным.))
На следующей неделе в Белоруссии больше 30 градусов. Вся “манька” вспотеет без всякой феодосии.
Потоп-проявление дополнительного внешнего(космического) водообразования,наряду с подъёмом грунтовых вод. Ливень-проявление дополнительного внешнего(космического) водообразования. Нарушение баланса энергий Земли вследствие появления Луны приводит к оттоку положительного зарядового эквивалента,что становится причиной наводнений.Дополнительное водообразование для компенсации техногенног уничтожения воды(ГЭС) начато в 2008 году и будет прекращено к 2022 году(ориентировочно).Дополнительное водообразование и является причиной наводнений.