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Ялту затопило

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Начавшийся вчера потоп в Восточном Крыму продолжился и сегодня, смещаясь в центральный Крым и на ЮБК.
В результате шедших с ночи дождей затопило Ялту. В городе объявлен режим ЧС, жителей просят не выходить из домов.










Затруднено движение по трассе на ЮБК у Ялты.





В Керчи же вода пока не спадает, спасатели ведут работу в городе.



У нас также с ночи дождь идет.


Казачка.




В пригородах.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6848731.html
Метки: керчь, крым, наводнение, севастополь, ялта
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7639 5455
    чужой два часа назад

      Пляжный сезон. Купаться можно в подземном переходе. Куплю костюм с отливом и в Ялту

    • 685 641
      Володя Колымволк 7 мин. назад

        Потоп-проявление дополнительного внешнего(космического) водообразования,наряду с подъёмом грунтовых вод. Ливень-проявление дополнительного внешнего(космического) водообразования. Нарушение баланса энергий Земли вследствие появления Луны приводит к оттоку положительного зарядового эквивалента,что становится причиной наводнений.Дополнительное водообразование для компенсации техногенног уничтожения воды(ГЭС) начато в 2008 году и будет прекращено к 2022 году(ориентировочно).Дополнительное водообразование и является причиной наводнений.

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