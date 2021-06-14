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Против течения. Зачем Россия вкладывается в уголь

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир немедленно отказаться от использования угля и прекратить финансирование его добычи ради спасения природы. России, располагающей гигантскими запасами угля, этот призыв касается непосредственно и грозит оставить без работы более полумиллиона человек. Сегодня, идя вразрез мировому тренду, мы напротив, наращиваем инвестиции в угольную отрасль и как всегда имеем на этот счёт своё особое мнение и трезвый расчёт.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a3Gps4GUzyg
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