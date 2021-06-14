Против течения. Зачем Россия вкладывается в уголь
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир немедленно отказаться от использования угля и прекратить финансирование его добычи ради спасения природы. России, располагающей гигантскими запасами угля, этот призыв касается непосредственно и грозит оставить без работы более полумиллиона человек. Сегодня, идя вразрез мировому тренду, мы напротив, наращиваем инвестиции в угольную отрасль и как всегда имеем на этот счёт своё особое мнение и трезвый расчёт.