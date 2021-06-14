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Каков наш создатель? Алексей Орлов и Михаил Ять

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В этой беседе мы снова возвращаемся к трудному вопросу, относительно качеств того, кого очень трудно познать:

Всемудрого, Всевышнего, Создателя Нашего "грешного" Мира…

А вопрос этот звучит так: Бог хороший или плохой?
Если Бог хороший, то почему же тогда, Он не уничтожает полностью зло?
Если же Бог плохой, то почему тогда Он не уничтожает полностью добро?
Наши варианты рассуждений по этому поводу, Вы можете услышать в этой передаче…

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ATOM9MOBp-M
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