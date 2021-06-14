В этой беседе мы снова возвращаемся к трудному вопросу, относительно качеств того, кого очень трудно познать:

Всемудрого, Всевышнего, Создателя Нашего "грешного" Мира…

А вопрос этот звучит так: Бог хороший или плохой?

Если Бог хороший, то почему же тогда, Он не уничтожает полностью зло?

Если же Бог плохой, то почему тогда Он не уничтожает полностью добро?

Наши варианты рассуждений по этому поводу, Вы можете услышать в этой передаче…

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Быть ДОБРУ!