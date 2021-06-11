Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению

Сущность Бхагавад Гиты 44. Действуйте без привязанности. Свами Криянанда

58 0

Все видео данной рубрики здесь – https://reality-yoga.ru/video-uroki/bhagavad-gita/page/9/
Много другой важной информации о жизни и счастье на сайте http://reality-yoga.ru/​
Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь https://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/

Бхагавад Гита – древнее духовное произведение Индии, оказавшее огромное влияние, как на культуру индийцев, так и на мировую культуру в целом. Свами Криянанда – прямой ученик великого Мастера Парамахансы Йогананды, рассказывает о тайной стороне Бхагавад Гиты, скрытой за внешними словами и действиями, описанными в ней. Сказанное им имеет прямое отношение к каждому человеку не зависимо от его духовных взглядов. Цель данного послания – помочь каждому идти по дороге истинного счастья.

Данное видео взято с сайта мировой йоговской общины Ананда https://www.youtube.com/channel/UCEsAG-_-1n9anxCl_ns_xPg

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=er6nJgkOyNk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Наука не хочет знать. Часть 9 [Как работает «Карма» на самом деле?]
Лев Николаевич Толстой и Веды. Путь к абсолютной истине (часть 1)
Часть 1. Информационный мусор. Как отличить правду от кривды?
Практическое применение древних знаний
Кали-Юги больше не будет
Просто еда? Пища - это энергия,сила, инструмент управления, оружие, информация, источник и причина возникновения идей.
Хочется еще сказать следующее. Люди не дураки, просто их обманывает сатана,
Подмена знания информированностью. Истинное знание

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru